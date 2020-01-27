27.01.2020 16:25

Как проходит приписная кампания в Харькове (ФОТО)

На Харьковщине уже 15% юношей прошли приписную кампанию. Это ребята, которым в 2020 году исполняется семнадцать лет. Они должны стать на воинский учет.



Фото: Василий Голосный

В среднем ежегодно во время приписной кампании, констатируют медики, у 15-20% парней находят проблемы со здоровьем. Юношей отправляют на лечение, но непригодными признают не более 5%.

«Чаще всего встречаются заболевания нервной системы, глаз и сердечно-сосудистой системы. Очень много детей со сколиозами, кифозами. Это в зависимости от того, как родители смотрят за детьми» - сообщила Юлия Лейфтер, глава военной врачебной комиссии Новобаварского райвоенкомата.

Всего нынешней приписной кампании, которая стартовала с начала нового года и завершится 31 марта, на Харьковщине подлежат почти 8 тысяч юношей. Сейчас на воинский учет стали 15% от общего количества. В райвоенкоматы ребят приводят или учителя предмета «Захист Вітчизни», или вызывают повестками.

«За неявку у нас предусмотрена 211 статья Административного кодекса Украины, предусмотрен штраф в виде одного необлагаемого минимума доходов граждан, это 17 гривен» - сообщил Александр Томашевский, заместитель Харьковского областного военного комиссара.

Однако, несмотря на столь малый штраф, приписная кампания, констатирует Александр Томашевский, всегда проходит удачно. И еще раз подчеркивает: приписка - это не призыв, после нее в армию не отправляют.