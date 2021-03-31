31.03.2021 15:22

В Харьковском ботаническом саду расцвели крокусы и иридодиктиумы (ФОТО)

В старейшем в Украине ботаническом саду, Харьковском, расцвели луковичные первоцветы.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Первыми на полянах запестрели крокусы, или шафраны и иридодиктиумы, или ирисы сетчатые. Не все, но уже достаточно массово.



«Всё цветёт в своё время. Пока появились только сорта крокуса золотистого. Крокус весенний ещё не цветёт, он только в бутонах. В этом году нас очень порадовали цветением иридодиктиумы. У нас их 5 видов и более 30 сортов. Нужно сказать, что это самая крупная в Восточной Европе коллекция. И по количеству таксонов и по количеству растений. В основном, эти растения распространены от Тянь-Шаня до Средиземного моря. То есть, это растение другого климата, чем у нас. Но из-за того, что в последние десятилетия происходит аридизация климата, то можно наблюдать, что эти растения у нас достаточно хорошо культивируются» - сообщила Татьяна Орлова, заведующая отделом цветоводства Харьковского ботанического сада. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Первыми на полянах запестрели крокусы, или шафраны и иридодиктиумы, или ирисы сетчатые. Не все, но уже достаточно массово.«Всё цветёт в своё время. Пока появились только сорта крокуса золотистого. Крокус весенний ещё не цветёт, он только в бутонах. В этом году нас очень порадовали цветением иридодиктиумы. У нас их 5 видов и более 30 сортов. Нужно сказать, что это самая крупная в Восточной Европе коллекция. И по количеству таксонов и по количеству растений. В основном, эти растения распространены от Тянь-Шаня до Средиземного моря. То есть, это растение другого климата, чем у нас. Но из-за того, что в последние десятилетия происходит аридизация климата, то можно наблюдать, что эти растения у нас достаточно хорошо культивируются» - сообщила Татьяна Орлова, заведующая отделом цветоводства Харьковского ботанического сада.

Цветки у иридодиктиума, добавляет Татьяна Орлова, появляются значительно раньше, чем листья. И во время массового цветения они создают яркие пятна на полянах. В коллекции Харьковского ботанического сада есть как синие, так и белые, желтые ирисы сетчатые и их миксы. Еще не зацвели многие сорта этих растений, говорят специалисты, потому что прохладные ночи.

Цветоводы добавляют, весна в этом году настоящая, - это когда цветы расцветают не одновременно, как было в прошлые годы, а группами - как это и должно быть.

«В бутонах уже гиацинты, нарциссы готовятся зацвести. Тюльпаны, к сожалению, пока ещё просыпаются. Это будет более позднее цветение. Но опять же эти растения интересны тем, что как только будет солнечно и тепло - у них массово может начаться цветение, всех групп растений. Всё зависит от погоды. Будем надеяться, что они в этом году нас порадуют более длительным цветением. Но опять же без посетителей» - сообщила Татьяна Орлова, заведующая отделом цветоводства Харьковского ботанического сада.

Все из-за карантина, объясняет Татьяна Орлова. Поэтому харьковчане смогут насладиться цветением растений в Харьковском ботаническом саду только с экранов своих телевизоров и мобильных гаджетов.