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30.09.2020  13:45   

ФОТО: В Харькове в сентябре зацвели каштаны (РЕДПОСТ)

На улице Сумской несколько каштанов вновь обзавелись цветами.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  цветы, каштаны, харьков, осень, аномальная жара
 
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