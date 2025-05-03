03.05.2025 15:00

Ворожа атака безпілотників у Харкові: комунальники усувають наслідки (фото)

Увечері 2 травня окупанти атакували житлові райони міста, внаслідок чого є постраждалі, а також пошкоджені будівлі.



РЕДПОСТ

2 травня у період орієнтовно з 21:30 до 22:15 збройні сили рф здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників, передає РЕДПОСТ.

Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу «Герань-2».

Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.

Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина.

Працівники КП «Харківблагоустрій» одразу після атаки почали усувати наслідки обстрілу. Комунальники прибрали бите скло та впорядкували прилеглі території. Бригади СКП «Харківзеленбуд» прибрали одне дерево, пошкоджене вибухом, та обрізали гілки інших дерев, щоб забезпечити доступ до будівель для рятувальних і ремонтних служб. Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КСП «Інженерні мережі» та КП «Харківспецбуд» продовжують закривати вибиті вікна. Також на місцях обстрілів працюють спеціалісти КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідують масштабну пожежу після обстрілу.

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