03.05.2025 14:25 Віталій Хіневич

Минулої доби в ДТП у Харкові та області загинуло двоє людей

Смертельні дорожньо-транспортні пригоди сталися у Харкові та Ізюмському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 травня близько 18:55 в районі перехрестя автодороги «Київ–Харків–Довжанський» та вулиці Беркоса в місті Харків сталося зіткнення автомобілів Honda CR-V та Peugeot 301. Внаслідок ДТП водій Peugeot від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті швидкої медичної допомоги. Водія Honda у тяжкому стані доставлено до лікарні.

3 травня близько 01:30 в Ізюмському районі 32-річний водій Nissan Navara не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, перекинувся та зіштовхнувся з деревами. Від отриманих травм чоловік загинув.

За вказаними фактами слідчими відкрито кримінальні провадження.

Поліція закликає громадян суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, не перевищувати швидкісний режим та за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння.

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