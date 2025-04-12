12.04.2025 20:41

У Харкові привітали працівників ракетно-космічної галузі (фото)

Святковий концерт «Зоряне покликання» відбувся 12 квітня в Харкові з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі України.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ





Мер наголосив на вагомому внеску харківських науковців, інженерів у розвиток української ракетно-космічної галузі в умовах повномасштабної війни. Участь у заході взяв міський голова Ігор Терехов, який подякував працівникам і ветеранам галузі за їхню самовідданість і збереження наукового потенціалу Харкова, повідомляє РЕДПОСТ Мер наголосив на вагомому внеску харківських науковців, інженерів у розвиток української ракетно-космічної галузі в умовах повномасштабної війни.

«Дякую вам за те, що ви сьогодні в Харкові, що в ці складні часи кожен з вас продовжує працювати на своєму місці. Саме завдяки вам Харків завжди був і залишається аерокосмічною столицею України. Не можу не згадати людину, яка зробила надзвичайно багато для розвитку вашої галузі, для України і Харкова, - Геннадія Михайловича Тупала. Його справа живе! Вітаю вас зі святом! Бажаю міцного здоров’я, наснаги, миру і нових звершень», - сказав мер.

Під час урочистостей Ігор Терехов вручив кращим працівникам ракетно-космічної галузі Почесні грамоти Харківської міської ради, грамоти виконкому та Подяки міського голови.



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