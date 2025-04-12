12.04.2025 21:25

На Харківщині розшукували зниклого хлопчика

Підліток вирішив відвідати місце свого проживання, де він раніше мешкав з батьками, які на даний час за рішенням суду позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

10 квітня надійшло повідомлення до відділення поліції Берестинського РВП від місцевої мешканки селища Сахновщина. Жінка повідомила про зникнення прийомного сина 2009 року народження. Хлопець самовільно залишив будинок сімейного типу.

На пошуки зниклого підлітка був орієнтований особовий склад відділення поліції. Завдяки проведеним заходам правоохоронці знайшли хлопця на території іншого району Харківської області та повернули прийомній матері.

Зі слів підлітка, він самостійно вирішив відвідати місце свого проживання, де він мешкав з батьками, які на даний час за рішенням суду позбавлені батьківського піклування.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітнім та його родиною.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські розшукали неповнолітню мешканку Чугуївського району.