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18.04.2024  21:54   

Човнова станція "Стрілка" відновила роботу у Харкові (фото)

У Харкові біля "Мосту закоханих" у сквері Стрілка відновила роботу човнова станція.

Харків, Стрілка
Фото: РЕДПОСТ

У цьому році вартість години прогулянки по річках Лопань та Харків становить 75 гривень з людини. Для оренди човна необхідно залишити в заставу документ.


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Тэги:  харків, стрілка, човнова станція, пейзаж
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