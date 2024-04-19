Прогноз погоди у Харкові на 19 квітня

У Харкові протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Увесь день минув без опадів, проте ввечері не обійшлося без дрібного дощу.
Сьогоднішній день обіцяє успіх тим, хто готовий діяти рішуче. Навіть найбезнадійніший проект може бути вдало завершений, якщо взятися за нього серйозно.
У Харкові протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Увесь день минув без опадів, проте ввечері не обійшлося без дрібного дощу.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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