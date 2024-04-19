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19.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 19 квітня

У Харкові протягом усього дня небо було вкрите хмарами. Увесь день минув без опадів, проте ввечері не обійшлося без дрібного дощу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
19 квітня вітер буде південний, 4,0 м/с.
 
Температура повітря: вночі 14° тепла, вдень 17–19°.
 

Народні прикмети:

  • До цього часу ще ймовірні морози, але після влада зими вже втрачена на довгий час.
  • У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

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Тэги:  погода, харків
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