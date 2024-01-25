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25.01.2024  17:52   

У центрі Харкова ліквідують наслідки прильотів (фото)

У центрі Харкова тривають роботи по ліквідації наслідків обстрілу Київського району військами рф.

Харків

Фото: РЕДПОСТ

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Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків, жкг
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