    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові виявили водія авто з фальшивим посвідченням
25.01.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили водія авто з фальшивим посвідченням

На вулиці Пушкінській правоохоронці 25 січня зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.
 
Також чоловік зізнався, що придбав підроблений документ за 8 тисяч гривень.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 21-річний водій авто дрифтував на центральній площі Харкова.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Надзвичайні події На Харківщині чоловік зняв із банківської картки знайомого гроші та витратив їх на себе 25.01 Надзвичайні події 21-річний водій авто дрифтував на центральній площі Харкова 24.01 Надзвичайні події Поліцейські у Харкові вилучили понад тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 