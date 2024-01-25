25.01.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили водія авто з фальшивим посвідченням

На вулиці Пушкінській правоохоронці 25 січня зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Також чоловік зізнався, що придбав підроблений документ за 8 тисяч гривень.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21-річний водій авто дрифтував на центральній площі Харкова.