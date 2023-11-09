09.11.2023 15:33

У Харкові почали частковий демонтаж будинку, зруйнованого російською армією (фото)

На Північній Салтівці почали виконувати роботи з демонтажу 1 під'їзду 16-поверхового будинку, який розбомбили окупанти, передає РЕДПОСТ .

Фото: РЕДПОСТ

Тривалий час експерти та спеціалісти вирішували долю цієї багатоповерхівки по вулиці Наталії Ужвій . Ухвалений вердикт – демонтувати один з під’їздів. Доля решти будинку буде зрозуміла після того, як будуть виконані роботи з розбору завалів 1 під'їзду.

У свою чергу, як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, демонтаж під'їзду 16-поверхового будинку є достатнім тривалим та кропітким процесом.

«Наш пріоритет - розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку. Втім, повноцінно перевірити на цілісність прилеглу секцію ми зможемо тільки після остаточного завершення всіх етапів робіт»,- повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада вже зараз працює над створенням умов для повернення харків’ян, які були вимушені евакуюватися через війну.

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