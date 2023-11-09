У Харкові почали частковий демонтаж будинку, зруйнованого російською армією (фото)

На Північній Салтівці почали виконувати роботи з демонтажу 1 під'їзду 16-поверхового будинку, який розбомбили окупанти, передає РЕДПОСТ .
Фото: РЕДПОСТ
Тривалий час експерти та спеціалісти вирішували долю цієї багатоповерхівки по вулиці Наталії Ужвій . Ухвалений вердикт – демонтувати один з під’їздів. Доля решти будинку буде зрозуміла після того, як будуть виконані роботи з розбору завалів 1 під'їзду.
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