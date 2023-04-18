18.04.2023 16:14 Василій Голосний

Ігоря Терехова нагороджено орденом Товариства Червоного Хреста (фото)

18 квітня міського голову Харкова було нагороджено орденом Червоного хреста, передає РЕДПОСТ .



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

У Харкові, 18 квітня, відбувся захід, присвячений 105-річчю від дня заснування Товариства Червоного Хреста в Україні.

За словами голови Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтина Башкірова, робота координується із мером Харкова Ігорем Тереховим.

«Ми свою роботу координуємо з мером найсильнішого, найкрасивішого міста України Ігорем Тереховим»,- повідомив Костянтин Башкіров.

На знак плідної роботи Ігорю Терехову вручили орден Червоного Хреста "Довіра. Допомога. Відповідальність".

«Я перш за все хочу подякувати вам, за те, що ви робили, робили і робитимете. Виклик що ми з вами проходимо-жахіття війни. Кожен представник Червоного Хреста показав, що від вас залежить життя та долі людей. З першого дня війни ви не покинули наше місто, допомагаєте людям. Допомагаєте всім, чим ви можете допомогти.

Я вдячний вам за ваш подвиг, за вашу роботу, за те, що ви робите для харків'ян. Це дуже важливо. Дякую вам, низький вам уклін», - звернувся до присутніх Ігор Терехов.

Крім цього орден Червоного Хреста "Довіра. Допомога. Відповідальність" був переданий і меру міста Цинцинаті за підтримку міста Харкова.

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