18.04.2023 15:58 Дмитро Колонєй

На Харківщині вже висадили понад мільйон саджанців дерев

На Харківщині тривають роботи з лісовідновлення, лісорозведення та доповнення лісових культур.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Пресслужбу Слобожанського лісового офісу, харківські лісівники навесні вже висадили понад 1,2 млн саджанців деревних порід, відновивши 155 гектарів лісів.

Більше всього дерев висаджено у двох філіях:

"Зміївське лісове господарство" - 562 тисячі сіянців

"Гутянське лісове господарство"- 459 тисяч сіянців.

Серед основних лісоутворюючих порід лісівники висаджують сіянці сосни звичайної та дуба звичайного.

Ліси області зазнали значної шкоди внаслідок війни, значна територія лісових насаджень пошкоджена обстрілами, замінована та забруднена вибухонебезпечними предметами.

"Декілька тисяч гектарів лісу були знищенними пожежами, близько 7 тисяч гектарів лісів залишаються в окупації. Це, зокрема, й природно-заповідний фонд. Загалом 164,5 тис. га лісових насаджень області потребують проведення робіт з розмінування",- зазначає директор Слобожанського лісового офісу Іван Гришко.

Відтворення лісових насаджень відбувається у межах президентської програми "Зелена країна"

У перший рік війни лісівникам Харківщини вдалося висадили понад 2 мільйони сіянців деревних порід.





Источник: Слобожанський лісовий офіс

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