27.01.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

Як у Харкові відбувається процес переробки новорічних ялинок (фоторепортаж)

Комунальне підприємство активно переробляє новорічні дерева.



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

У Харкові проходить акція "Знайди хвилинку - здай ялинку". У рамках цього заходу комунальне підприємство "Комплекс із вивозу побутових відходів" активно займається збором та переробкою новорічних ялинок.

Харків'яни можуть викидати дерева у відведених місцях біля сміттєвих баків. Надалі комунальники розпочинають підготовку і сам процес переробки святкового дерева.

На підприємстві зазначили, що вивезенням цього виду вторинної сировини почали займатися 16 січня. Для цих цілей щодня в різні райони міста виїжджає 4 автоколони та близько 37 одиниць різної техніки.

На сьогоднішній день вже зібрано близько 17 тисяч дерев, всього планують переробити близько 20 тисяч одиниць.

Варто зазначити, що харків'яни цього року можуть після переробки скористатися новорічним деревом. Щоправда вже в якості енергетичої сировини для обігріву. Для цього людині необхідно звернутись до комунального підприємства. Ця послуга повністю безкоштовна.

Для цього харків'яни можуть звернутися до абонентського відділу комунального підприємства "Комплекс із вивозу побутових відходів" за номерами телефонів: 725-21-58, 725-21-59, 725-30-22, 0 800 403 577.

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