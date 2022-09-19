19.09.2022 14:53 Ганна Кравцова

Харківські комунальники звертаються до автомобілістів, що повераються до Харкова (фото)

Комунальники Харкова, попри складну воєнну ситуацію, залишаються на роботі та доглядають за містом. В тому числі і за віддаленими районами.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Вже з квітня працівники КП «Комплекс із вивозу побутових відходів» кожного дня працюють у селищі Кулиничі. За добу підприємство вивозить понад тридцять два кубометри побутових відходів. А загалом за літні місяці обсяги побутових відходів перевищили дві тисячі шістсот кубометрів і продовжують зростати. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТВже з квітня працівники КП «Комплекс із вивозу побутових відходів» кожного дня працюють у селищі Кулиничі. За добу підприємство вивозить понад тридцять два кубометри побутових відходів. А загалом за літні місяці обсяги побутових відходів перевищили дві тисячі шістсот кубометрів і продовжують зростати.

Зараз же, кажуть, після деокупації області, люди почали повертатись до власних домівок, відповідно у підприємства роботи побільшало. Також з'являються деякі складнощі:

"Возвращаются люди, бросают машины как попало. Вот это самая большая сложность. Бывает так, что ящик невозможно вытащить, не смотрят по сторонам, не думают о том, как подъедет мусоровоз и заберет мусор. Сигналим, стараемся привлечь внимание, либо по колесу постучишь и сигнализация сработает. Нет – значит, как-то пытаемся выкатить аккуратно, не зацепив автомобиль" - розповідає Олександр Луговой, водій КП "КВПВ».

Тож працівники підприємства, просять харків’ян, особливо автомобілістів, поважніше ставитись до роботи профільних служб Харкова. Тим більш, що обсяг побутових відходів у всіх районах мегаполісу зріс більш ніж на 15%, у порівнянні з весною.

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