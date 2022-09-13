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13.09.2022  01:16   

В результаті чергового ворожого обстрілу міста Харкова сталася масштабна пожежа (фото)

12 вересня близько 13:20 ворог завдав масованого обстрілу по адміністративним та житловим будівлям, а також об'єктам критичної інфраструктури Київського, Салтівського та Основ'янського районів міста Харкова.

Внаслідок обстрілу сталося 5 осередків займання. Горіли адміністративні та інші будівлі, а також автомобіль. 

Наймасштабніша пожежа сталася у 5-поверховій будівлі Київського району міста Харкова. Горіли конструктивні елементи даху, перекриття та 5-го поверху. Площа пожежі склала близько 1000 кв.м. Для ліквідації пожежі було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС.
 
Крім того, на місці обстріли працювали сапери ДСНС, які обстежили уражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

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Тэги:  агрессия россии, харьков
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