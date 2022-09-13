13.09.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 65%. Температура повітря +11°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +12°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.