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13.09.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 65%. Температура повітря +11°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +12°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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