Прогноз погоди у Харкові на 13 вересня

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 65%. Температура повітря +11°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +12°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Якщо ви вважаєте, що начальство на роботі недооцінює вас, не соромтеся прямо заявити про це – головне, щоб ваші вимоги були конкретними, ясними та обґрунтованими.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
Сьогодні айтішники відзначають неофіційне свято програмістів та комп'ютерників, яке відзначається на 256-й день року.
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