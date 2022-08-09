09.08.2022 18:28 Ганна Кравцова

«У вас сталеві нерви» - харків’яни про роботу міських комунальників під час війни (фото)

У Харкові продовжують слідкувати за чистотою міста. Кожного дня, незважаючи на складні умови, на маршрути виходять бригади, які забирають сміття із дворів багатоповерхівок та територій приватного сектору.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Індустріальний район. Мікрорайони Горизонт та Сонячний. Території сильно постраждали від бойових дій і є одними із найнебезпечніших. Руйнування від снарядів тут видно практично всюди. Закриті панелями вікна багатоповерхівок, понівечені магазини та сліди від уламків боєприпасів. Тут продовжують жити люди та, відповідно, працюють комунальні служби. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТІндустріальний район. Мікрорайони Горизонт та Сонячний. Території сильно постраждали від бойових дій і є одними із найнебезпечніших. Руйнування від снарядів тут видно практично всюди. Закриті панелями вікна багатоповерхівок, понівечені магазини та сліди від уламків боєприпасів. Тут продовжують жити люди та, відповідно, працюють комунальні служби.

Робітники підприємства «Комплекс із вивозу побутових відходів» щоденно виходять на маршрут та вивозять близько ста п’ятдесяти кубічних метрів сміття. Місцеві кажуть, з перших днів комунальники на своєму робочому місці слідкують за чистотою Харкова.

Самі комунальники діляться: ситуації були різні та подекуди дуже складні, але на маршрут продовжували виходити.

«Було важко. Обстріли були. Ось 16-ти поверхівка позаду, коли ми тут були, на районі якраз у цей момент був приліт. Я був якраз у кабіні, думав кабіна відпаде. Такий був сильний удар. Було таке: починається обстріл і не встигаємо виїхати з району, там провід був перебитий, бачили як ракета летіла. Тобто перед очима у нас. Було страшно, але йшли на роботу, працювали» - розповідає Олексій Рєпрінцев, водій КП «КВПВ».

Тільки за минулий місяць у цих мікрорайонах було вивезено чотири тисячі шістсот метрів кубічних відходів. І планку продовжують тримати. Розповідають, що за ці місяці відношення харків’ян до роботи комунальників відчутно змінилося.

«Спочатку страшно було їздити, а потім якось… Приїжджали на цю ділянку, забирали ящики, люди у підвалах сиділи, зустрічали. Кажуть: "Пацани, у вас сталеві нерви"» - каже Владислав Помеляйко водій КП «КВПВ».

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