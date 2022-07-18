18.07.2022 19:34 Ганна Кравцова

У Харкові продовжують розбирати завали в школах та готувати їх до зими (фото)

Харківські школи чи не найчастіше потерпають від обстрілів, що регулярно здійснює по місту російський агресор. Втім, небайдужі містяни, серед яких молодь, випускники шкіл та батьки учнів допомагають профільним службам розбирати завали та наводити лад у навчальних закладах.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Масштаб руйнувань начальних закладів у Харкові досить великий, адже саме школи найчастіше обстрілюють різними видами снарядів. За даними департаменту освіти, з початку повномасштабного вторгнення у місті зруйновано або частково пошкоджено більше сотні шкіл. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТМасштаб руйнувань начальних закладів у Харкові досить великий, адже саме школи найчастіше обстрілюють різними видами снарядів. За даними департаменту освіти, з початку повномасштабного вторгнення у місті зруйновано або частково пошкоджено більше сотні шкіл.

І представники активної молоді Харкова, у рамках проекту «Будуємо Україну разом», спільно із профільними службами консервують вікна, допомагають розбирати завали.

"Ми плануємо закрити більше 15 вікон, які були зруйновані ударною хвилею. Це потрібно для того, щоб школа могла якісно пережити холодну пору року. Цей об'єкт ми вибрали тому, що зараз він продовжує служити бомбосховищем. Для роботи задіяно понад 10 людей, кожен з яких при справі: заміяють вікна, хтось знімає скло, хтось вставляє фанеру. Для більшості з них це досвід перший, тому вони навчаються в процесі разом з досвідченими майстрами, які показують і розповідають як це правильно робити.

Це третій об'єкт, який ми робимо. До цього був розбір завалів, а також ми консервували один із дитячих садків міста.

І вже з вівторка ми приступимо до закладання вікон у житлових будинках. Для нас це буде перший досвід, однак ми плануємо закласти більше 230 вікон на наступному тижні" - розповів Дмитро Давідьянц представник Молодіжної ради при Харківському міському голові.

"Нашій школі дісталося три ракети. Два влучання було – 27 червня і 11 липня. Повністю зруйнована актова зала і їдальня, тому і знаходимо те, що тут було. В актовій залі займалися діти, тренувався танцювальний колектив, дуже яскравий, на всі свята він радував наших глядачів і багато костюмів на тому тижні виймали серед оцих цеглин, багато кубків, бо вони виступали, мали багато нагород. Дуже боляче дивитися на це. - розповідає Тетяна Калашникова, заступник директора школи в іншому районі Харкова.

До найбільш постраждалих у школі додають і кабінети фізики, хімії та біології – їх просто немає. Зараз на місці продовжують працювати експерти аби встановити масштаб руйнувань. До прибирання завалів долучаються і волонтери, серед яких випускники школи та батьки учнів.

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