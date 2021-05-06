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06.05.2021  16:49   

Шашки. Харьковский школьник - сильнейший на континенте

Тимур Золотарь стал абсолютным чемпионом Европы.

Два соревнования - молодежный чемпионат Европы и этап Кубка мира Turkish Open 2021 среди взрослых по шашкам-64 - прошли в турецком городе Кушадасы. Абсолютными чемпионами континента стали пятеро украинцев, в их числе и харьковчанин Тимур Золотарь.
 
В молодежном чемпионате Европы на "малой" доске были сыграны три турнира по различным версиям шашек-64. В быстрой и молниеносной игре спортсмены сражались по правилам "русской" версии шашек, в классической (самой престижной) – по правилам "бразильской". Соревнования среди молодежи проводились в шести возрастных категориях.
 
Харьковскому школьнику Тимуру Золотарю не было равных в возрастных категориях до 27, до 20, до 17 и до 14 лет соответственно. Очень близкой к абсолютному результату была Дарина Лобанова. Однако дополнительный матч за первое место в классической игре (категория до 17 лет) принес мастеру спорта из Харькова только серебряную награду.
 
Также чемпионами соревнований стали следующие украинские спортсмены: Феликс Шепель (Днепр), Иван Яшной (Киев) и Андрей Блоха (Каменское). Три "золота" сборной принесла 9-летняя киевлянка Валерия Ежова. Она выступила как среди девушек до 14 лет (рапид), так и до 11 лет (классика и блиц).
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  шашки, чемпион, харьков, золото, европа, золотарь
 
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