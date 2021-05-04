Главная Новости Спорт Дзюдо. Харьковчане собрали урожай наград всеукраинской Гимназиады (ФОТО)
04.05.2021  17:46   

Дзюдо. Харьковчане собрали урожай наград всеукраинской Гимназиады (ФОТО)

III летняя Гимназиада Украины завершилась в Сумах.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 18 регионов Украины.
 
Представители Харькова завоевали 6 наград: 4 "золота", 1 "серебро" и 1 "бронзу".
 
Чемпионами стали: Виолла Мелешкова (44 кг.), Даниил
Кравченко (50 кг.), Михаил Фик (60 кг.), Илья Таран (+90 кг.).
 
"Серебро" у Даниила Халина (50 кг.), бронзовая медаль у Ангелины Калиниченко (70 кг.).
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, чемпионы и призеры, харьков, сумы, золото, серебро, бронза
 
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