Дзюдо: харьковчанин – бронзовый призер Кубка Европы

В хорватском Загребе состоялся Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, медаль которого получил харьковский спортсмен Евгений Вегера.
В весовой категории до 100 кг Евгений Вегера победил соперников из Италии и Венгрии, но в полуфинале уступил киевлянину Антону Савицкому, который в итоге стал обладателем золотой медали.
В борьбе за бронзовую медаль харьковчанин преодолел другого своего соотечественника Даниила Гуцола из Запорожской области.
Всего на Кубке Европы сборная Украины по дзюдо завоевала золотую и две бронзовые медали.
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