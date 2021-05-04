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04.05.2021  09:45   

Дзюдо: харьковчанин – бронзовый призер Кубка Европы

В хорватском Загребе состоялся Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, медаль которого получил харьковский спортсмен Евгений Вегера.

В весовой категории до 100 кг Евгений Вегера победил соперников из Италии и Венгрии, но в полуфинале уступил киевлянину Антону Савицкому, который в итоге стал обладателем золотой медали.

В борьбе за бронзовую медаль харьковчанин преодолел другого своего соотечественника Даниила Гуцола из Запорожской области.

Всего на Кубке Европы сборная Украины по дзюдо завоевала золотую и две бронзовые медали.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, харьков
 
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