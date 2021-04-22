Тхэквондо. Харьковчане - победители и призеры молодежного чемпионата Украины

Награды уже разыграли тхэквондисты в возрастной категории "молодежь" - спортсмены 2001-2005 годов рождения (161 тхэквондист из 17 регионов страны).
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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