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22.04.2021  14:17   

Тхэквондо. Харьковчане - победители и призеры молодежного чемпионата Украины

Награды уже разыграли тхэквондисты в возрастной категории "молодежь" - спортсмены 2001-2005 годов рождения (161 тхэквондист из 17 регионов страны).

В харьковском дворце спорта "Локомотив" проходит серия чемпионатов Украины по тхеквондо. 
 
Победителями чемпионата Украины среди молодежи стали харьковчане: Владислав Функендорф, Денис Иващенко, Александр Дзюба, Артур Кулида, Вера Процветаева, Наталья Бондар, Маргарита Крайнова.
 
"Серебряными" призерами чемпионата Украины стали: Илья Микулин, Станислав Плиско, Влас Чеша и Татьяна Ткаченко.
 
"Бронзу" ЧУ завоевали: Владислав Майков, Артем Гайдар, Никита Жупиев, Дмитрий Кириленко, Алексей Ищенко, Ярослав Черный, Эрика Бригида и Евгения Янчукова.
 
В общекомандном зачете победу одержала сборная Харьковской области. Второе место - за тхэквондистами Киева - 3 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград, а третье заняла сборная Хмельницкой области (1 золотая и 3 бронзовые медали). В пятерку лучших попали сборные Одесской и Запорожской областей.
Тэги:  тхэквондо, чемпионат, харьков
 
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