Главная Новости Спорт Ареа ловля. Харьковчанин стал вице-чемпионом рыбацкого первенства Украины (ВИДЕО)
21.04.2021  14:11   

Ареа ловля. Харьковчанин стал вице-чемпионом рыбацкого первенства Украины (ВИДЕО)

Соревнования проходили на специальном спортивном водоеме - Волковом озере.

Первый в Украине чемпионат по ареа ловле форели состоялся на Киевщине. 
 
Отборочные туры чемпионата проходили в режиме поединка: рыбаки соревновались не все против всех, а за определенное время пытались поймать рыбы больше, чем сосед по сектору. В финале рыбачили навылет.
 
Чемпионами и призерами соревнований стали:
1 месца - Александр Жадан.
2 место - Андрей Павлюк.
3 место - Федор Булько.
 
Харьковчане Борис Костенко и Алексей Лисица заняли 5 и 7 места в личном зачете и получили неплохие шансы попасть в сборную команду Украины.
 
В командном зачете сборные Харькова заняли 7 и 17 места. Поскольку каждая область могла выставить на соревнования не более двух команд, харьковские спортсмены выступали и другие регионы Украины.
 
Чемпионами и призерами соревнований стали:
 
1 место - "Два капитана" (Александр Жадан и Федор Булько).
2 место - TTrods-Favorite (харьковчанин Максим Нестерцов и Роман Шатруков).
3 место - Freshlures Team (Павел Меланич и Владимир Даценко).
 
Всего в чемпионате приняли участие 9 рыбаков из Харькова.
 
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  ареа ловля, призер, харьков, рыбная ловля, спортивная рыбалка
 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 