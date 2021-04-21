21.04.2021 14:11
Ареа ловля. Харьковчанин стал вице-чемпионом рыбацкого первенства Украины (ВИДЕО)
Соревнования проходили на специальном спортивном водоеме - Волковом озере.
Первый в Украине чемпионат по ареа ловле форели состоялся на Киевщине.
Отборочные туры чемпионата проходили в режиме поединка: рыбаки соревновались не все против всех, а за определенное время пытались поймать рыбы больше, чем сосед по сектору. В финале рыбачили навылет.
Чемпионами и призерами соревнований стали:
1 месца - Александр Жадан.
2 место - Андрей Павлюк.
3 место - Федор Булько.
Харьковчане Борис Костенко и Алексей Лисица заняли 5 и 7 места в личном зачете и получили неплохие шансы попасть в сборную команду Украины.
В командном зачете сборные Харькова заняли 7 и 17 места. Поскольку каждая область могла выставить на соревнования не более двух команд, харьковские спортсмены выступали и другие регионы Украины.
Чемпионами и призерами соревнований стали:
1 место - "Два капитана" (Александр Жадан и Федор Булько).
2 место - TTrods-Favorite (харьковчанин Максим Нестерцов и Роман Шатруков).
3 место - Freshlures Team (Павел Меланич и Владимир Даценко).
Всего в чемпионате приняли участие 9 рыбаков из Харькова.