21.04.2021 14:11

Ареа ловля. Харьковчанин стал вице-чемпионом рыбацкого первенства Украины (ВИДЕО)

Соревнования проходили на специальном спортивном водоеме - Волковом озере.

Первый в Украине чемпионат по ареа ловле форели состоялся на Киевщине.

Отборочные туры чемпионата проходили в режиме поединка: рыбаки соревновались не все против всех, а за определенное время пытались поймать рыбы больше, чем сосед по сектору. В финале рыбачили навылет.

Чемпионами и призерами соревнований стали:

1 месца - Александр Жадан.

2 место - Андрей Павлюк.

3 место - Федор Булько.

Харьковчане Борис Костенко и Алексей Лисица заняли 5 и 7 места в личном зачете и получили неплохие шансы попасть в сборную команду Украины.

В командном зачете сборные Харькова заняли 7 и 17 места. Поскольку каждая область могла выставить на соревнования не более двух команд, харьковские спортсмены выступали и другие регионы Украины.

Чемпионами и призерами соревнований стали:

1 место - "Два капитана" (Александр Жадан и Федор Булько).

2 место - TTrods-Favorite (харьковчанин Максим Нестерцов и Роман Шатруков).

3 место - Freshlures Team (Павел Меланич и Владимир Даценко).

Всего в чемпионате приняли участие 9 рыбаков из Харькова.