Тхэквондо. Харьковчане победно выступили на чемпионате Украины (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 20 апреля Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 21 апреля В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.