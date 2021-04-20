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20.04.2021  18:31   

Тхэквондо. Харьковчане победно выступили на чемпионате Украины (ФОТО)

По итогам чемпионата сборная Харьковской области, завоевав 7 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняла первое общекомандное место.

19 апреля 2021 года в Харьковском дворце спорта «Локомотив» стартовала серия соревнований, в течение трех дней награды разыграют молодежь, юниоры и кадеты.
 
Участие в соревнованиях принял 161 тхэквондист из 17 регионов страны.
 
Первыми за медали поборолась молодежь - спортсмены 2001-2005 годов рождения. 
 
Чемпионами Украины стали: Владислав Функендорф, Денис Иващенко, Александр Дзюба, Артур Кулида, Вера Процветаева, Наталья Бондар, Маргарита Крайнова.
 
Серебряные медали получили: Илья Микулин, Станислав Плиско, Влас Чеша и Татьяна Ткаченко.
 
Бронзовыми призерами стали: Владислав Майков, Артем Гайдар, Никита Жупиев и Дмитрий Кириленко, Алексей Ищенко, Ярослав Черный Эрика Бригида и Евгения Янчукова.
 
Второе место в общекомандном зачете заняли тхэквондисты Киева, а третье - сборная Хмельницкой области.
 
Следующими медали чемпионата Украины разыграют кадеты. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ОГА.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, чемпионат, харьков
 
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