20.04.2021 18:31
Тхэквондо. Харьковчане победно выступили на чемпионате Украины (ФОТО)
По итогам чемпионата сборная Харьковской области, завоевав 7 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняла первое общекомандное место.
19 апреля 2021 года в Харьковском дворце спорта «Локомотив» стартовала серия соревнований, в течение трех дней награды разыграют молодежь, юниоры и кадеты.
Участие в соревнованиях принял 161 тхэквондист из 17 регионов страны.
Первыми за медали поборолась молодежь - спортсмены 2001-2005 годов рождения.
Чемпионами Украины стали: Владислав Функендорф, Денис Иващенко, Александр Дзюба, Артур Кулида, Вера Процветаева, Наталья Бондар, Маргарита Крайнова.
Серебряные медали получили: Илья Микулин, Станислав Плиско, Влас Чеша и Татьяна Ткаченко.
Бронзовыми призерами стали: Владислав Майков, Артем Гайдар, Никита Жупиев и Дмитрий Кириленко, Алексей Ищенко, Ярослав Черный Эрика Бригида и Евгения Янчукова.
Второе место в общекомандном зачете заняли тхэквондисты Киева, а третье - сборная Хмельницкой области.
Следующими медали чемпионата Украины разыграют кадеты. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ОГА.