14.04.2021 19:45

Обратный счет: 100 дней до Олимпиады

Возле Дворца спорта "Локомотив" прошло мероприятие.

В церемонии приняли участие спортсмены, защищающие честь Харькова на международных соревнованиях, представители спортивных федераций и чиновники.

Напомним, в марте 2020 МОК и организаторы Игр в связи с пандемией коронавируса приняли беспрецендентное решение: перенести Олимпиаду на один год. Тогда планировалось, что Токио-2020 станут "Играми, преодолевшими коронавирус".

Однако ситуация с пандемией за год практически не изменилась. Но на этот раз о переносе Олимпиады речь не идет: соревнования или состоятся в запланированные сроки (с 23 июля по 8 августа), или не состоятся вообще.

Справка. Соревнования будут проходить на 40 различных локациях, большинство из которых сосредоточены в Токио. Но будут и вовсе отдаленные места проведения игр. Например, марафоны состоятся в Саппоро (все из-за вероятной жары в Токио, и это еще одна серьезная проблема).

Всего в программе Олимпийских игр-2020 - 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. Среди них четыре дебютанта (каратэ, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание). А бейсбол/софтбол возвращаются впервые из Пекина-2008.

Украина. По состоянию на середину апреля, в Украине около 100 лицензий на Олимпиаду-2020. Это число существенно увеличится в мае, когда завершатся отборочные периоды в большинстве видов спорта.

Например, до сих пор продолжается отбор в дзюдо, где однозначной претенденткой на медаль является Дарья Билодид (2-кратная чемпионка мира). Аналогичная ситуация с теннисом: Элина Свитолина на 99% попадет на Олимпиаду, но официально это будет известно только 7 июня, тогда закончится период отбора в большом теннисе.

Точно известно, что Украина не будет представлена в командных видах спорта. Единственная надежда - женский баскетбол 3х3 (если его отнести к командным), где отбор пройдет в мае.

В целом украинцы будут представлены в 20-22 видах спорта, а всего в Токио будут соревноваться около 180 украинских атлетов. Среди них будут и харьковчане - Анастасия Мотак (спортивная гимнастика) и, возможно, дуэт фигуристов Назарова/Никитин (они завоевали лицензию, но квоты не именные, поэтому нет гарантии, что на Олимпиаду поедут именно те, кто их завоевал).