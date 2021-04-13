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13.04.2021  17:41   

Тхэквондо. Харьковчане успешно выступили на Всеукраинском турнире (ФОТО)

В Сумах прошли состязания «Звёзды Олимпа».

10 апреля 2021 года в г. Сумы прошёл Всеукраинский рейтинговый турнир «Звёзды Олимпа»
 
Среди харьковчан-призеров - 
 
Плахтий София - 1 место ;
 
Кушнаренко Алеся - 1 место ;
 
Александрин Дмитрий - 1 место ;
 
Щоголь Кирил- 1 место ;
 
Вытегоров Арсений - 1 место ;
 
Крайнова Маргарита - 2 место;
 
Остапенко Виктория - 2 место ;
 
Ермолаев Иван - 2 место ;
 
Рабчук Тарас - 2 место ;
 
Колоней Александр- 3 место;
 
Кушнаренко Ника - 3 место ;
 
Пильник Ульяна - 3 место .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  тхэквондо, турнир, харьков, сумы, звезды олимпа
 
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