Тхэквондо. Харьковчане успешно выступили на Всеукраинском турнире (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 13 апреля Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 апреля Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем ​​небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.