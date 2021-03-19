19.03.2021 17:19

Тхэквондо. Полсотни медалей - урожай харьковских спортсменов на чемпионате Украины

Участие в соревнованиях принимали более 550 тхэквондистов из 19 регионов страны.

Чемпионаты Украины по тхэквондо ВТФ среди взрослых и ЧУ среди юношей завершились во Дворце спорта "Локомотив".

По итогам чемпионатов на счету сборных Харькова 50 медалей.

В соревнованиях среди мужчин и женщин харьковчане завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей, а также заняли второе общекомандное место, уступив лишь тхеквондистам из Киева. Третье место за командой Одесской области.

Среди женщин в весе до 62 кг. чемпионкой стала Вера Процвитаева. В финале харьковчанка победила со счетом 25:14 Марию Лабузову из Николаевской области.

Чемпионом Украины среди мужчин в весовой категории до 54 кг. стал Василий Котяш. Он успешно дошел до финала, где со счетом 13:8 победил замляка Владислава Функендорфа.

Серебряные медали ЧУ завоевали:

- Александр Дзюба (весовая категория до 68 кг.).

- Артур Кулида (весовая категория до 62 кг.).

- Влас Чеша (весовая категория до 74 кг.).

- Денис Вороновский (весовая категория до 80 кг.).

- Даниил Игнатий (весовая категория свыше 87 кг.).

- Ольга Процвитаева (весовая категория до 57 кг.).

Бронзовыми призерами чемпионата стали:

- Эльвин Гамидов (весовая категория до 68 кг.).

- Даниил Манюхин (весовая категория свыше 87 кг.).

- Татьяна Ткаченко (весовая категория до 46 кг.).

- Дарья Дымовая (весовая категория до 62 кг.).

- Арина Довалентинова (весовая категория до 73 кг.).

- Евгения Янчукова (весовая категория свыше 73 кг.).

- Алексей Ищенко (весовая категория до 80 кг.).

Харьковские же юниоры-тхеквондисты завоевали 7 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. В общекомандном зачете юноши и девушки заняли первое место. Второе за киевлянами, а третье у сборной Киевской области.

По итогам чемпионата Украины среди взрослых будет сформирована национальная сборная, которая с 8 по 11 апреля в Болгарии будет бороться за медали чемпионата Европы.

Отметим, что в апреле этого года в Харькове планируется проведение чемпионатов Украины по тхэквондо среди юниоров, кадетов и молодежи.