Тяжелая атлетика: харьковчане победили на Кубке Украины

10.03.2021 12:49

В городе Луцк состоялся Кубок Украины по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, на котором харьковские спортсмены завоевали десять наград, а также установили рекорды Украины.

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 21 региона страны. По итогам соревнований сборная Харьковской области завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Лучше всех выступили женщины, которые в командном зачете заняли первое место.

Победительницами Кубка Украины стали:

- Камила Конотоп (весовая категория - 55 кг) - в сумме двоеборья подняла вес 199кг (90кг - в рывке + 109кг - в толчке);

- Мария Гангур (весовая категория - 59кг) - в сумме двоеборья подняла вес 210 кг (96кг + 114кг). Также она установила три рекорда Украины среди женщин и среди молодежи до 23 лет (толчок, рывок и сумма).

- Ирина Деха (весовая категория - до 81кг) - в сумме двоеборья подняла вес 240 кг (113кг + 127кг). Также Ирина установила три рекорда Украины среди женщин.

Серебряным призером Кубка стала Светлана Самуляк (весовая категория - 55 кг), которая в сумме двоеборья подняла вес 182 кг (85кг + 97кг).

Бронзовые медали завоевали Виктория Лохматова (весовая категория - 49кг) - 133 кг и Алина Захарченко (весовая категория - 59кг) - 175 кг.

В соревнованиях среди мужчин харьковчане заняли третье командное место, уступив соперникам из Донецкой области, которые стали вторыми, и победителям - команде Львовской области.

Золотую медаль Кубка получил Павел Залипский (весовая категория - 61кг). В сумме двоеборья харьковчанин поднял вес 262 кг (122кг + 140кг).

Максим Москвин стал серебряным призером в весовой категории до 81кг, подняв 316 кг (136кг + 180кг). Также он установил рекорды Украины среди юниоров до 20 лет в толчке и сумме.

Еще одну серебряную медаль завоевал Евгений Янцевич. В весовой категории до 96кг он поднял в сумме двоеборья 346 кг (156кг + 190кг).

Бронзовым призером стал Олег Слободянюк (весовая категория - свыше 109кг), подняв в сумме двоеборья 352 кг.

Олег Николаенко, который занял четвертое место в весовой категории до 89кг, установил рекорд Украины среди молодежи до 23 лет в рывке - 158кг.