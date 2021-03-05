05.03.2021 19:33

Футбол. Стартовал турнир на призы ФК "Металлист 1925"

В поселке Высокий и на полях с искусственным покрытием ДЮФСШ "Металлист 1925" начался очередной турнир на призы харьковского футбольного клуба.

За победу будут бороться футболисты 2009-го года рождения. Всего участие в соревнованиях примут десять команд из Харькова, Николаева, Полтавы, Днепра и Энергодара, которые будут разделены на две группы.

Группа "А":

1. "Молодежь" (Полтава).

2. ФК "Николаев".

3. "Арена" (Харьков).

4. "Металлист 1925" (Харьков).

5. "Металлист 1925" U-11 (Харьков).

Группа "Б":

1. "Ротаня и Зозули" (Днепр).

2. "Димакс" (Энергодар).

3. "Ворскла" (Полтава).

4. ХТЗ (Харьков).

5. "Металлист 1925-2" (Харьков).