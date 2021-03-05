Главная Новости Спорт Футбол. Стартовал турнир на призы ФК "Металлист 1925"
05.03.2021  19:33   

Футбол. Стартовал турнир на призы ФК "Металлист 1925"

В поселке Высокий и на полях с искусственным покрытием ДЮФСШ "Металлист 1925" начался очередной турнир на призы харьковского футбольного клуба.

За победу будут бороться футболисты 2009-го года рождения. Всего участие в соревнованиях примут десять команд из Харькова, Николаева, Полтавы, Днепра и Энергодара, которые будут разделены на две группы.
 
Группа "А":
 
1. "Молодежь" (Полтава).
 
2. ФК "Николаев".
 
3. "Арена" (Харьков).
 
4. "Металлист 1925" (Харьков).
 
5. "Металлист 1925" U-11 (Харьков).
 
Группа "Б":
 
1. "Ротаня и Зозули" (Днепр).
 
2. "Димакс" (Энергодар).
 
3. "Ворскла" (Полтава).
 
4. ХТЗ (Харьков).
 
5. "Металлист 1925-2" (Харьков).
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.03 Спорт Футбол. У "Металлиста 1925" - новый амбассадор (ВИДЕО) 28.02 Спорт Футбол. "Металлист 1925" подписал контракт с новым полузащитником 26.02 Спорт Футбол. В Кубке Украины харьковчанки схлестнутся с Колосом и Восходом
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 