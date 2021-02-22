Главная Новости Спорт Футбол Харьковский клуб начал предсезонные тренировки в Турции (ВИДЕО)
22.02.2021  16:31   

Футбол Харьковский клуб начал предсезонные тренировки в Турции (ВИДЕО)

У "Металлист 1925" начал заключительный этап подготовки к весенней части сезона.

До 7-го марта харьковская команда будет работать в турецком Белеке, а именно - в известном комплексе "Papillon". В распоряжении клуба есть все необходимое для качественной работы.
 
На турецкие сборы наставник "желто-синих" Валерий Кривенцов взял 28 футболистов.
 
Вратари:
Денис Сидоренко, Максим Коваленко и Денис Дьяков.
 
Защитники:
Иван Пець, Иван Коваленко, Артур Западня, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Максим Цвиренко и Максим Жичиков.
 
Полузащитники:
Виталий Кольцов, Юрий Батюшин, Денис Резепов, Владислав Дмитренко, Олег Голодюк, Денис Ндукве, Антон Савин, Дмитрий Крысько, Артем Холод и Дерек Фрейтас Рибейро.
 
Нападающие:
Виталий Пономарь, Валерий Блажко и Андрей Савицкий.
 
Еще пятеро игроков контрактов с клубом не имеют, но тренерский штаб даст им возможность проявить себя в течение следующих двух недель. Среди них представители юношеской команды клуба - "Авангарда". Это Кевин Дуруеке, Денис Почернин и Александр Курцев. Еще двое футболистов приехали на просмотр из других коллективов.
 
На завтра, 23-го февраля 2021 года, запланирован первый спарринг.
 
 

Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, тренировки
 
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