22.02.2021 16:31

Футбол Харьковский клуб начал предсезонные тренировки в Турции (ВИДЕО)

У "Металлист 1925" начал заключительный этап подготовки к весенней части сезона.

До 7-го марта харьковская команда будет работать в турецком Белеке, а именно - в известном комплексе "Papillon". В распоряжении клуба есть все необходимое для качественной работы.

На турецкие сборы наставник "желто-синих" Валерий Кривенцов взял 28 футболистов.

Вратари:

Денис Сидоренко, Максим Коваленко и Денис Дьяков.

Защитники:

Иван Пець, Иван Коваленко, Артур Западня, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Максим Цвиренко и Максим Жичиков.

Полузащитники:

Виталий Кольцов, Юрий Батюшин, Денис Резепов, Владислав Дмитренко, Олег Голодюк, Денис Ндукве, Антон Савин, Дмитрий Крысько, Артем Холод и Дерек Фрейтас Рибейро.

Нападающие:

Виталий Пономарь, Валерий Блажко и Андрей Савицкий.

Еще пятеро игроков контрактов с клубом не имеют, но тренерский штаб даст им возможность проявить себя в течение следующих двух недель. Среди них представители юношеской команды клуба - "Авангарда". Это Кевин Дуруеке, Денис Почернин и Александр Курцев. Еще двое футболистов приехали на просмотр из других коллективов.

На завтра, 23-го февраля 2021 года, запланирован первый спарринг.