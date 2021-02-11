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11.02.2021  14:43   

Бокс. В Харькове стартует чемпионат области

Первенство пройдет с 11 по 13 февраля 2021 года

С 11 по 13 февраля в БК Авангард/ХТЗ (ул. Зубенко, 39), состоится Чемпионат Харьковской области по боксу среди юниоров и юниорок 2005-2006 годов рождения.
 
Полуфинальные поединки состоятся в 13:00 12 февраля.
 
Финалы - в субботу, 13-го числа.
Тэги:  бокс, чемпионат, харьков
 
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