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08.02.2021  14:49   

Водное поло. Харьковчане успешно выступили на чемпионате

Две из трех первостоличных команд завершили тур победами.

В Каменском завершились матчи второго тура чемпионата Украины по водному поло среди мужчин.
 
Обе сборные Харьковской области добились побед.
 
Первая сборная нанесла поражение "Мариуполю" 17:9 (5:4, 5:2, 4:2, 3:1), а вторая сборная обыграла "ДНУ" (Днепр) 11:9 (3:2, 2:2, 3:2, 3:3).
 
Третья одна харьковская команда "НТУ-ХПИ" с разгромным счетом 3:24 проиграла львовскому «Динамо» (0:3, 2:5, 0:8, 1:8).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, чемпионат, харьков, украина
 
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