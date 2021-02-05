Главная Новости Спорт Водное поло. Харьковчане лидируют и противостоят львовянам на чемпионате Украины
05.02.2021  14:49   

Водное поло. Харьковчане лидируют и противостоят львовянам на чемпионате Украины

На состязаниях выступают три первостоличных команды.

В Каменском прошли игры второго тура чемпионата Украины по водному поло среди мужчин. В нем принимали участие 6 команд.
 
Первая сборная Харькова легко обыграла Сборную Харьковской области-2.
 
Борьба здесь была только в стартовом периоде.
 
Итог - 21:4 (4:3, 6:0, 5:1, 6:0).
 
Еще одна харьковская команда "НТУ-ХПИ" не без труда, но победила "ДНУ" (Днепр) 5:3 (1:0, 1:1, 1:0, 2:2).
 
А львовское "Динамо" нанесло поражение "Мариуполю" 17:5 (3:1, 5:1, 4:2, 5:1).
 
Фавориты, просвтящие друг другу традиционны - харьковчане и львовяне. 
 
В турнирной таблице по-прежнему лидирует первая сборная Харькова, которая на одно очко опережает представителей Западной Украины.
 
Сегодня, 5 февраля 2021 года, пройдут такие матчи:
 
10.30 Сборная Харьковской области-1 - "НТУ-ХПИ"
 
12.00 "Мариуполь" - Сборная Харьковской области-2
 
13.30 "ДНУ" - "Динамо"
 
18.00 Сборная Харьковской области-1 - "ДНУ"
 
19.30 "Мариуполь" - "НТУ-ХПИ"
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, турнир, харьков
 
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