05.02.2021 14:49

Водное поло. Харьковчане лидируют и противостоят львовянам на чемпионате Украины

На состязаниях выступают три первостоличных команды.

В Каменском прошли игры второго тура чемпионата Украины по водному поло среди мужчин. В нем принимали участие 6 команд.

Первая сборная Харькова легко обыграла Сборную Харьковской области-2.

Борьба здесь была только в стартовом периоде.

Итог - 21:4 (4:3, 6:0, 5:1, 6:0).

Еще одна харьковская команда "НТУ-ХПИ" не без труда, но победила "ДНУ" (Днепр) 5:3 (1:0, 1:1, 1:0, 2:2).

А львовское "Динамо" нанесло поражение "Мариуполю" 17:5 (3:1, 5:1, 4:2, 5:1).

Фавориты, просвтящие друг другу традиционны - харьковчане и львовяне.

В турнирной таблице по-прежнему лидирует первая сборная Харькова, которая на одно очко опережает представителей Западной Украины.

Сегодня, 5 февраля 2021 года, пройдут такие матчи:

10.30 Сборная Харьковской области-1 - "НТУ-ХПИ"

12.00 "Мариуполь" - Сборная Харьковской области-2

13.30 "ДНУ" - "Динамо"

18.00 Сборная Харьковской области-1 - "ДНУ"

19.30 "Мариуполь" - "НТУ-ХПИ"