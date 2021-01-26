26.01.2021 17:19

День тренера перенесен на лето

Отныне его будут отмечать 19 июля.

Правительство утвердило проект Указа Президента Украины «О Дне тренера».

Почему выбрали именно эту дату, объяснил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт: "Это день открытия летней Олимпиады 1996 года, когда Украина впервые принимала участие в таком масштабном международном соревновании, как независимое государство и выступила самостоятельной олимпийской командой.

Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как человек, который сделал меня тем, кем являюсь сегодня. Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", - подчеркнул Гутцайт.

Напомним, что ранее этот профессинальный праздник отмечался 30 октября.