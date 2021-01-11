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11.01.2021  17:19   

Теннис. Элина Свитолина уступает в волевом поединке

Теннисистка остановилась в матче за выход в полуфинал турнира в Арабских Эмиратах.

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина встречалась за выход в четверку сильнейших турнира в Абу-Даби с Вероникой Кудерметовой.
 
Равный и напряженный поединок заврешился поражением украинки 7:5, 3:6, 6:7. 
 
Теперь счет личных встреч теннисисток - 2:0 в пользу Вероники.
 
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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