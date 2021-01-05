Главная Новости Спорт Футбол. Обновление желто-синих - новый игрок
05.01.2021  17:57   

Футбол. Обновление желто-синих - новый игрок

"Металлист 1925" подписал Юрия Батюшина.

Первым "зимним" новичком харьковской команды стал Юрий Батюшин, который был капитаном и лидером команды "Горняк-Спорт". Основная позиция игрока - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" он будет выступать под 9-м номером.
 
По итогам первой половины сезона 2020/2021 гг. 28-летнего Батюшина признали лучшим центральным полузащитником Первой лиги. На профессиональном уровне футболист играл за алчевскую "Сталь", МФК "Николаев" и "Горняк-Спорт". В составе последнего провел три с половиной сезона, в течение которых сыграл 94 матча и забил 16 мячей. Всего на профессиональном уровне принял участие в 249-ти матчах, в которых 41 раз расписался в воротах соперников.
 
В первой части нынешнего сезона в составе "Горняк-Спорт" Юрий Батюшин сыграл 15 матчей (13 - в Первой лиге) и забил 8 мячей (7 - в Первой лиге). Именно по итогам этого соревновательного отрезка он и стал лауреатом лиги в своей позиции.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.01 Спорт Харьковчанки признаны лучшими футболистками Украины 04.01 Спорт Лучшей футболисткой Украины назвали капитана харьковской команды 18.12 Спорт Футбол. Роковой гол выбил харьковчанок из Лиги Чемпионов - ХС
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 