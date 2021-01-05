05.01.2021 17:57

Футбол. Обновление желто-синих - новый игрок

"Металлист 1925" подписал Юрия Батюшина.

Первым "зимним" новичком харьковской команды стал Юрий Батюшин, который был капитаном и лидером команды "Горняк-Спорт". Основная позиция игрока - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" он будет выступать под 9-м номером.

По итогам первой половины сезона 2020/2021 гг. 28-летнего Батюшина признали лучшим центральным полузащитником Первой лиги. На профессиональном уровне футболист играл за алчевскую "Сталь", МФК "Николаев" и "Горняк-Спорт". В составе последнего провел три с половиной сезона, в течение которых сыграл 94 матча и забил 16 мячей. Всего на профессиональном уровне принял участие в 249-ти матчах, в которых 41 раз расписался в воротах соперников.

В первой части нынешнего сезона в составе "Горняк-Спорт" Юрий Батюшин сыграл 15 матчей (13 - в Первой лиге) и забил 8 мячей (7 - в Первой лиге). Именно по итогам этого соревновательного отрезка он и стал лауреатом лиги в своей позиции.