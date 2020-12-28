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28.12.2020  15:19   

Теннис. Почетная харьковчанка показала, как отмечала Рождество - Соцсети

Элина Свитолина поделилась рождественским танцем.


//facebook.com

Первая ракетка Украины и пятав в мире Элина Свитолина поделилась рождественским видео.

На нем она танцет со своим бойфрендом, французским коллегой Гаэлем Монфилсом.

"Наш маленький рождественский танец. Мы надеемся, что вы хорошо проводите время со своими любимыми", - прокомментировали теннисисты свой пост.   

 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, танец
 
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