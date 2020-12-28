28.12.2020 15:19

Теннис. Почетная харьковчанка показала, как отмечала Рождество - Соцсети

Элина Свитолина поделилась рождественским танцем.



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Первая ракетка Украины и пятав в мире Элина Свитолина поделилась рождественским видео.

На нем она танцет со своим бойфрендом, французским коллегой Гаэлем Монфилсом.

"Наш маленький рождественский танец. Мы надеемся, что вы хорошо проводите время со своими любимыми", - прокомментировали теннисисты свой пост.