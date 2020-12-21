21.12.2020 17:31

Теннис. Харьковчанин выиграл четвертый чемпионский титул - ХС

Харьковский теннисист стал победителем турнира с призовым фондом 15 000$ в Анталье.



//sportevents.kharkiv.ua

Харковский теннисист Владислав Орлов выиграл свой 4-й титул ITF.

В финале четвертый в посеве 25-летний харьковчанин, в украинском дерби обыграл 20-летнего Георгия Кравченко: 2-6 6-3 6-4.

Это четвертый одиночный титул ITF в карьере Владислава и второй в нынешнем сезоне.

Свой предыдущий титул Орлов завоевал в Шарм-эль-Шейхе месяц назад.