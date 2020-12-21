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21.12.2020  17:31   

Теннис. Харьковчанин выиграл четвертый чемпионский титул - ХС

Харьковский теннисист стал победителем турнира с призовым фондом 15 000$ в Анталье.


//sportevents.kharkiv.ua
Харковский теннисист Владислав Орлов выиграл свой 4-й титул ITF.
 
В финале четвертый в посеве 25-летний харьковчанин, в украинском дерби обыграл 20-летнего Георгия Кравченко: 2-6 6-3 6-4.
 
Это четвертый одиночный титул ITF в карьере Владислава и второй в нынешнем сезоне.
 
Свой предыдущий титул Орлов завоевал в Шарм-эль-Шейхе месяц назад.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, чемпион, харьков, орлов
 
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