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04.12.2020  16:22   

Водное поло. Харьковчане - лидеры чемпионата Украины (Харьков спортивные)

Ватерполисты Первой столицы продолжают без проигрышей выступать на первенстве страны.


//sportevents.kharkiv.ua
В Днепре проходит 1-й тур чемпионата Украины по водному поло. В соревнованиях принимают участие 6 команд. Сыграв 5 игр и обыграв всех соперников, первая сборная Харьковской области стала лидером турнира.
 
После победы над второй (менее опытной) сборной Харьковской области со счетом 19:3, первая команда не менее легко одолела харьковских ватерполистов из "НТУ-ХПИ" со счетом 9:3, а затем выиграла у "ДНУ" (Днепр) - 17:5.
 
Последним соперником первой сборной Харьковской области в 1-м туре стало львовское "Динамо". Основное время матча завершилось вничью, причем харьковчанам приходилось постоянно догонять соперников. Они уступали, но к концу матча смогли восстановить равновесие 7:7. А в серии послематчевых пенальти сборная Харьковской области победила со счетом 3:1 - в ворота соперника забили Ашанин, Войтенко и Бажинов.
 
Сборная Харьковской области-1 возглавила турнирную таблицу нового чемпионата Украины.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, чемпионаты, харьков
 
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