04.12.2020 16:22

Водное поло. Харьковчане - лидеры чемпионата Украины (Харьков спортивные)

Ватерполисты Первой столицы продолжают без проигрышей выступать на первенстве страны.



//sportevents.kharkiv.ua

В Днепре проходит 1-й тур чемпионата Украины по водному поло. В соревнованиях принимают участие 6 команд. Сыграв 5 игр и обыграв всех соперников, первая сборная Харьковской области стала лидером турнира.

После победы над второй (менее опытной) сборной Харьковской области со счетом 19:3, первая команда не менее легко одолела харьковских ватерполистов из "НТУ-ХПИ" со счетом 9:3, а затем выиграла у "ДНУ" (Днепр) - 17:5.

Последним соперником первой сборной Харьковской области в 1-м туре стало львовское "Динамо". Основное время матча завершилось вничью, причем харьковчанам приходилось постоянно догонять соперников. Они уступали, но к концу матча смогли восстановить равновесие 7:7. А в серии послематчевых пенальти сборная Харьковской области победила со счетом 3:1 - в ворота соперника забили Ашанин, Войтенко и Бажинов.

Сборная Харьковской области-1 возглавила турнирную таблицу нового чемпионата Украины.