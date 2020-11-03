В Харькове определены лучший спортсмен и тренер октября (Харьков спортивный)

Наградой отмечены велогонщик Богдан Данильчук и его тренер Сергей Телицын.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
влажность:
давление:
ветер: