03.11.2020 18:19

В Харькове определены лучший спортсмен и тренер октября (Харьков спортивный)

Наградой отмечены велогонщик Богдан Данильчук и его тренер Сергей Телицын.



//sportevents.kharkiv.ua

По итогам выступлений на Всеукраинских и международных соревнованиях в течение октября 2020 года награду «Спортивная Звезда Слобожанщины» получит велогонщик Богдан Данильчук и его наставник, Заслуженный тренер Украины, Сергей Телицын.

Данное решение единогласно приняли члены совместной комиссии отделения НОК Украины в Харьковской области, Управление по делам молодежи и спорта ХОГА, спортивных организаций Харькова и области, а также спортивные журналисты.

Напомним, признание Богдан Данильчук получил за победу на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке, который с 8 по 13 октября состоялся в Италии.