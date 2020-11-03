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03.11.2020  18:19   

В Харькове определены лучший спортсмен и тренер октября (Харьков спортивный)

Наградой отмечены велогонщик Богдан Данильчук и его тренер Сергей Телицын.


//sportevents.kharkiv.ua
По итогам выступлений на Всеукраинских и международных соревнованиях в течение октября 2020 года награду «Спортивная Звезда Слобожанщины» получит велогонщик Богдан Данильчук и его наставник, Заслуженный тренер Украины, Сергей Телицын.
 
Данное решение единогласно приняли члены совместной комиссии отделения НОК Украины в Харьковской области, Управление по делам молодежи и спорта ХОГА, спортивных организаций Харькова и области, а также спортивные журналисты.
 
Напомним, признание Богдан Данильчук получил за победу на юниорском чемпионате Европы по велоспорту на треке, который с 8 по 13 октября состоялся в Италии.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  лучший спортсмен и тренер, октябрь, харьков
 
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