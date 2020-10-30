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30.10.2020  15:49   

Футбол. Женская сборная в шаге от Евро-2022 (Харьков спортивный)

В поединке предпоследнего тура квалификации украинки на выезде выиграли у Греции 4:0.


//sportevents.kharkiv.ua
В составе женской сборной Украины — 12 игроков из двух харьковских клубов. Из-за инфицирования коронавирусом в Грецию не поехала капитан команды Дарья Апанащенко. Руководит национальной сборной — также харьковский тренер Наталья Зинченко.
 
Украина повела в счете на 5-й минуте: после фланговой подачи ударом головой отличилась харьковчанка Натия Панцулая. На 29-й минуте «сине-желтые» удвоили преимущество — на добивании расторопной оказалась игрок французского «Реймса» Дарья Кравец. После перерыва Кравец оформила дубль после подачи харьковского игрока Надежды Куниной с углового, а под конец встречи сама Кунина замкнула фланговый кросс и установила итог матча.
 
От проходного на чемпионат Европы второго места в отборочной группе «I» Украину отделяет один пункт. Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 в последнем поединке надо обыграть аутсайдера Черногорию и надеяться, что ирландки не одолеют фавориток из Германии.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  женский футбол, евро 2022, харьков
 
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