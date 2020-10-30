30.10.2020 15:49

Футбол. Женская сборная в шаге от Евро-2022 (Харьков спортивный)

В поединке предпоследнего тура квалификации украинки на выезде выиграли у Греции 4:0.



//sportevents.kharkiv.ua

В составе женской сборной Украины — 12 игроков из двух харьковских клубов. Из-за инфицирования коронавирусом в Грецию не поехала капитан команды Дарья Апанащенко. Руководит национальной сборной — также харьковский тренер Наталья Зинченко.

Украина повела в счете на 5-й минуте: после фланговой подачи ударом головой отличилась харьковчанка Натия Панцулая. На 29-й минуте «сине-желтые» удвоили преимущество — на добивании расторопной оказалась игрок французского «Реймса» Дарья Кравец. После перерыва Кравец оформила дубль после подачи харьковского игрока Надежды Куниной с углового, а под конец встречи сама Кунина замкнула фланговый кросс и установила итог матча.

От проходного на чемпионат Европы второго места в отборочной группе «I» Украину отделяет один пункт. Для продолжения борьбы за выход на Евро-2022 в последнем поединке надо обыграть аутсайдера Черногорию и надеяться, что ирландки не одолеют фавориток из Германии.