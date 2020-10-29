29.10.2020 17:51

Теннис. Харьковчанин успешно продвигается на турнире в Египте (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов прорвался в четвертьфинал одиночного и полуфинал парного разряда.



//btu.org.ua

Владислав Орлов, выступающий на хардовом 15-тысячнике в египетском Шарм-эль-Шейхе провел встречу за выход в четвертьфинал норвежцем Райаном Нейбойером.

Поединок завершился победой харьковчанина 6:4, 6:2.

Соперником Владислава за выход в четверку сильнейших будет американец Феликс Корвин.

Кроме победы в одиночке Владислав Орлова в паре с Алексеем Захаровым из РФ, одолел американский дуэт Омни Кумар/Уолли Тейн (США, WC) 1:6, 6:3, 11-9 и вышел в полуфинал турнира.