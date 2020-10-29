Теннис. Харьковчанин успешно продвигается на турнире в Египте (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов прорвался в четвертьфинал одиночного и полуфинал парного разряда.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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