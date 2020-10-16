16.10.2020 13:13

Сразу два удара почетной харьковчанки попали в номинацию «Удар сентября» (КТ)

Номинацию составляет WTA - болельщики могут выбрать теннисистку, выполнившую лучший удар на турнирах в сентябре.



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Сразу два удара в исполнении харьковской теннисистки попали в номинацию "Удар сентября", которую составляет Женская теннисная ассоциация WTA. Об этом сообщили на Теннисном портале Украины.

Кроме Свитолиной в номинации оказались Каролина Плишкова (Чехия) и Данка Ковинич (Дания). Один из ударов Элины Свитолиной - на турнире в Риме, где теннисистка встретилась с россиянкой Светланой Кузнецой. В этом матче Свитолина выиграла у Кузнецовой в двух сетах и вышла в четвертьфинала.

Второй удар Женская теннисная ассоциация отметила на турнире в Страсбурге. Свитолина играла с Ариной Соболенко (Беларусь). На этом турнире она одержала победу (в финале соревновалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана).

Поддержать Элину Свитолину можно здесь.