24.09.2020 15:43

Батут. Впервые в Украине прошли состязания по новой дисциплине - минитрампу (МГ «Обьектив».)

Кубок Харьковской области по новой батутной дисциплине состоялся в спортивной школе «Коммунар».



//www.objectiv.tv

Прыжки на двойном минитрампе входят в семейство батутных видов гимнастики, наряду с прыжками на батуте и акробатической дорожке. Комбинация состоит из двух элементов и характеризуется высокими, непрерывными, ритмическими прыжковыми элементами с вращениями с ног на ноги, без задержек и промежуточных прыжков.

В первом для истории Украины турнире принимали участие воспитанники ДЮСШ «Коммунар» и КДЮСШ №1. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных категориях. Старшую выиграли Тимофей Червоный и Екатерина Федота, младшую — Максим Комиссаров и Валерия Ренковая.

На основании результатов Кубка федерация гимнастики Харьковской области, национальной федерации будет предложено проведение чемпионата Украины по прыжкам на минитрампе. Этот вид идет в общий зачет международных турниров по прыжкам на батуте. При отсутствии участников сборная получает меньшую итоговую сумму баллов.