Главная Новости Спорт Батут. Впервые в Украине прошли состязания по новой дисциплине - минитрампу (МГ «Обьектив».)
24.09.2020  15:43   

Батут. Впервые в Украине прошли состязания по новой дисциплине - минитрампу (МГ «Обьектив».)

Кубок Харьковской области по новой батутной дисциплине состоялся в спортивной школе «Коммунар».


//www.objectiv.tv
Прыжки на двойном минитрампе входят в семейство батутных видов гимнастики, наряду с прыжками на батуте и акробатической дорожке. Комбинация состоит из двух элементов и характеризуется высокими, непрерывными, ритмическими прыжковыми элементами с вращениями с ног на ноги, без задержек и промежуточных прыжков.
 
В первом для истории Украины турнире принимали участие воспитанники ДЮСШ «Коммунар» и КДЮСШ №1. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных категориях. Старшую выиграли Тимофей Червоный и Екатерина Федота, младшую — Максим Комиссаров и Валерия Ренковая.
 
На основании результатов Кубка федерация гимнастики Харьковской области, национальной федерации будет предложено проведение чемпионата Украины по прыжкам на минитрампе. Этот вид идет в общий зачет международных турниров по прыжкам на батуте. При отсутствии участников сборная получает меньшую итоговую сумму баллов.
 
Источник:   МГ «Обьектив».
 Тэги:  батут, сплорт, харьков, минитрамп
 
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