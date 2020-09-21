21.09.2020 14:19

Гольф. Харьковчанин впервые в истории вошел в топ (Харьков спортивный)

Иван Маловичко — первый украинец в топ-1000 мирового любительского рейтинга WAGR.



//sportevents.kharkiv.ua

Поводом для повышения рейтинга стала победа харьковчанина на домашнем чемпионате Украины среди любителей.

Турнир проводился в формате Stroke play — за четыре дня считается общее количество ударов на поле из 18-ти лунок. Среднее количество ударов на каждом участке харьковского поля составляет четыре, общий «пар» равен 72. Побеждает спортсмен, прошедший турнирную дистанцию с наименьшим количеством ударов.

На чемпионате Украины Маловичко за четыре дня набрал 307 очков (+19 к пару) — на 15 меньше, чем 12-летний киевлянин Михаил Голод. Харьковчанин Федор Каргаполов занял третье место. После этой победы Маловичко поднялся в рейтинге World Amateur Golf Ranking на 92 позиции и занял 972-е место.

Ранее никто из украинских гольфистов не входил в первую тысячу мировой табели о рангах. Маловичко выступает за сборную Украины, которая в августе добилась лучшего результата в истории — четвертого места на командном чемпионате Европы в Болгарии.