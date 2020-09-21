Главная Новости Спорт Гольф. Харьковчанин впервые в истории вошел в топ (Харьков спортивный)
21.09.2020  14:19   

Гольф. Харьковчанин впервые в истории вошел в топ (Харьков спортивный)

Иван Маловичко — первый украинец в топ-1000 мирового любительского рейтинга WAGR.


//sportevents.kharkiv.ua
Поводом для повышения рейтинга стала победа харьковчанина на домашнем чемпионате Украины среди любителей.
 
Турнир проводился в формате Stroke play — за четыре дня считается общее количество ударов на поле из 18-ти лунок. Среднее количество ударов на каждом участке харьковского поля составляет четыре, общий «пар» равен 72. Побеждает спортсмен, прошедший турнирную дистанцию с наименьшим количеством ударов.
 
На чемпионате Украины Маловичко за четыре дня набрал 307 очков (+19 к пару) — на 15 меньше, чем 12-летний киевлянин Михаил Голод. Харьковчанин Федор Каргаполов занял третье место. После этой победы Маловичко поднялся в рейтинге World Amateur Golf Ranking на 92 позиции и занял 972-е место.
 
Ранее никто из украинских гольфистов не входил в первую тысячу мировой табели о рангах. Маловичко выступает за сборную Украины, которая в августе добилась лучшего результата в истории — четвертого места на командном чемпионате Европы в Болгарии.
 
 
Тэги:  гольф, спорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Спорт Гольф. В Харькове состоялся турнир среди женщин 17.07 Спорт Гольф. Харьковчанин Иван Маловичко - чемпион Украины 07.06 Криминал и происшествия На проспекте Победы сгорел «Volkswagen Golf» (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 