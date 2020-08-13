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13.08.2020  12:41   

Бёрпи на скорость. В Харькове пройдут состязания

Регистрация на соревнования уже открыта.


//sportevents.kharkiv.ua
29 августа 2002 года в Харькове на стадионе «Металлист» состоится одно из самых масштабных фитнес-мероприятий Украины — FIT DAY Kharkiv 2020
 
В рамках фитнес-конвенции с 13:00 состоятся соревнования Burpee Challenge.
 
К участию в Burpee Challenge, в зависимости от выбранной категории, приглашаются женщины, мужчины, дети в возрасте от 12 до 15 лет и дети в возрасте от 8 до 11 лет.
 
Количество участников ограничено.
 
Призовой фонд — 5 000 грн.
 
Победители будут выявлены по результатам этапа квалификации и финального этапа, во время которых надо выполнять 30 упражнений Берпи на скорость.
Регистрация и подробная информация о Burpee Challenge по ссылке. 
 
Напомним, что в 2019 году по результатам финального этапа победителями соревнований стали:
 
в мужской категории — Роман Ярошевич с результатом 0:49:84;
в женской — Юлия Алферова (0:55:40)
в детской категории участников в возрасте 12 лет и 15 лет — Глеб Орехов с результатом 1:12:54;
в детской категории участников в возрасте 8 лет и 11 лет — Рената Петренко (0:59:32).
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бёрпи, состязания, харьков
 
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