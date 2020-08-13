13.08.2020 12:41
Бёрпи на скорость. В Харькове пройдут состязания
Регистрация на соревнования уже открыта.
//sportevents.kharkiv.ua
29 августа 2002 года в Харькове на стадионе «Металлист» состоится одно из самых масштабных фитнес-мероприятий Украины — FIT DAY Kharkiv 2020
В рамках фитнес-конвенции с 13:00 состоятся соревнования Burpee Challenge.
К участию в Burpee Challenge, в зависимости от выбранной категории, приглашаются женщины, мужчины, дети в возрасте от 12 до 15 лет и дети в возрасте от 8 до 11 лет.
Количество участников ограничено.
Призовой фонд — 5 000 грн.
Победители будут выявлены по результатам этапа квалификации и финального этапа, во время которых надо выполнять 30 упражнений Берпи на скорость.
Регистрация и подробная информация о Burpee Challenge по ссылке.
Напомним, что в 2019 году по результатам финального этапа победителями соревнований стали:
в мужской категории — Роман Ярошевич с результатом 0:49:84;
в женской — Юлия Алферова (0:55:40)
в детской категории участников в возрасте 12 лет и 15 лет — Глеб Орехов с результатом 1:12:54;
в детской категории участников в возрасте 8 лет и 11 лет — Рената Петренко (0:59:32).