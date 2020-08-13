13.08.2020 12:41

Бёрпи на скорость. В Харькове пройдут состязания

Регистрация на соревнования уже открыта.



//sportevents.kharkiv.ua

29 августа 2002 года в Харькове на стадионе «Металлист» состоится одно из самых масштабных фитнес-мероприятий Украины — FIT DAY Kharkiv 2020

В рамках фитнес-конвенции с 13:00 состоятся соревнования Burpee Challenge.

К участию в Burpee Challenge, в зависимости от выбранной категории, приглашаются женщины, мужчины, дети в возрасте от 12 до 15 лет и дети в возрасте от 8 до 11 лет.

Количество участников ограничено.

Призовой фонд — 5 000 грн.

Победители будут выявлены по результатам этапа квалификации и финального этапа, во время которых надо выполнять 30 упражнений Берпи на скорость.

Регистрация и подробная информация о Burpee Challenge по ссылке.

Напомним, что в 2019 году по результатам финального этапа победителями соревнований стали:

в мужской категории — Роман Ярошевич с результатом 0:49:84;

в женской — Юлия Алферова (0:55:40)

в детской категории участников в возрасте 12 лет и 15 лет — Глеб Орехов с результатом 1:12:54;

в детской категории участников в возрасте 8 лет и 11 лет — Рената Петренко (0:59:32).