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04.08.2020  13:03   

Харьковчанки выиграли чемпионат Украины по пляжному гандболу

В Скадовске состоялся чемпионат Украины по пляжному гандболу среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, на котором харьковские команды завоевали «золото» и «серебро».


// ХОГА

Золотыми медалями отличились девушки из КДЮСШ №3. В финальном матче они со счетом 2:0 победили соперниц из ДЮКФП-5 города Херсона.

Кроме того, две харьковчанки стали лучшими по итогам чемпионата.  Дарья Гондель признана лучшим защитником, а Татьяна Москаленко - лучшим бомбардиром.

Юноши, воспитанники харьковской КДЮСШ-1, заняли на чемпионате Украины второе место. Они успешно дошли до финала, но в решающем матче уступили 0:2 команде КДЮСШ из города Черноморска.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гандбол, чемпионат украины, харьков
 
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