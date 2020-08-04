Харьковчанки выиграли чемпионат Украины по пляжному гандболу

В Скадовске состоялся чемпионат Украины по пляжному гандболу среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, на котором харьковские команды завоевали «золото» и «серебро».
Золотыми медалями отличились девушки из КДЮСШ №3. В финальном матче они со счетом 2:0 победили соперниц из ДЮКФП-5 города Херсона.
Кроме того, две харьковчанки стали лучшими по итогам чемпионата. Дарья Гондель признана лучшим защитником, а Татьяна Москаленко - лучшим бомбардиром.
Юноши, воспитанники харьковской КДЮСШ-1, заняли на чемпионате Украины второе место. Они успешно дошли до финала, но в решающем матче уступили 0:2 команде КДЮСШ из города Черноморска.
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