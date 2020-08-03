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03.08.2020  12:19   

Олимпийское тхэквондо вошло в первую группу видов спорта

Об этом в фейсбуке поделился президент Федерации тхэквондо ВТФ Украины Лесик Саманджия.


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В Министерстве молодежи и спорта сообщили, что олимпийское тхэквондо в Украине вошло в первую группу видов спорта - важное события  для Харькова - лидера Украины в этом виде спорта. 
 
Президент Федерации тхэквондо ВТФ Украины Лесик Саманджия поделился новостью:
 
«Несмотря на то, что в последние годы на нашу Федерацию происходило давление с разных сторон, мы смогли не только выстоять в нашей борьбе, но и стать сильнее.
 
Приумножив наши результаты, наши победы, развивая наш вид спорта в правильном направлении, мы смогли добиться данного признания. В этом заслуга каждого из Вас: каждого тренера, спортсмена, судьи, каждого члена нашей большой семьи — Федерации тхэквондо Украины.
 
Я хочу поблагодарить всех за труд и профессионализм, за веру и поддержку. Вместе мы преодолеем все трудности и добьемся новых результатов. Я верю, что впереди нас с вами ждут громкие победы, успехи и новые признания, а также долгожданное покорение спортивного Олимпа», — написал он.
Тэги:  тхэквондо, харьков
 
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